Fenerbahçe'de ‘MesutOl’ seferberliği

Fenerbahçe’de yepyeni bir kampanya resmen hayata geçti. Yaklaşık 1.5 senedir FenerOl kampanyasıyla taraftar ve camiayla ortak bir çalışma düzenleyen sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü transferi Mesut Özil için de yepyeni bir kampanyayı başlattı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Başkan Ali Koç, ‘MesutOl’ ismini verdikleri bağış kampanyasının resmen başladığını camiaya duyurdu. Başkan Koç, FenerOl kampanyasının aktif olduğunu vurgulayarak kısa bir süreliğine güncelleme yaptıklarını belirtti, “FenerOl’u Mesut Özil imza atana kadar MesutOl’a çeviriyoruz. Mesut Özil gelirse destek olurum, forma alırım diyen taraftarlarımızı bu kampanyaya destek vermesini bekliyorum, hadi bakalım” dedi.



‘Dünyaya duyurdu’

Mesut Özil’in artık evine geldiğini kaydeden Koç, “Mesut Özil’e ben yine ‘evin oğlu’ diyorum. Israrla ‘evin oğlu’ diyorum. Fenerbahçe’ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi. Mesut Özil’i kadromuza katmak için uğraş verdik, Özil’in CV’si ortada. Arsenal ile yaşadıkları bizim için fırsat oldu. Havadaki uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil’i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu” ifadelerini kullandı.

Bir saatte 60 bin SMS

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda, Mesut Özil için FenerOl kampanyasının ‘MesutOl’ ismiyle kısa süreliğine devam edeceği açıklanırken, büyük bir etkileşim yakalandı. Kampanyaya büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarların sadece 1 saatte tam 60 bin sms yolladığı ve kulübe destek olduğu aktarıldı. Hatta ilgi o kadar yükseldi ki Fenerbahçe’nin resmi internet sitesi çöktü, siteye erişim bir süre sağlanamadı.

‘Tören, salı ya da çarşamba’

Mesut Özil’in resmi sözleşmeye imza atması ve düzenlenecek törenle alakalı bilgiler veren Başkan Ali Koç, yıldız oyuncuya çok güvendiklerinin altını çizdi. Koç, “Mesut Özil ile salı ya da çarşamba günü imza töreni yapmayı planlıyoruz. Mesut Özil’in çok büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fenerbahçe, Mesut Özil’e dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu gösterme fırsatını sundu” dedi.

İlk test negatif, antrenman bugün

Karantina süreci devam eden Mesut Özil’e dün uygulanan ilk test negatif çıktı. Bugünkü sonuçların da negatif gelmesi durumunda yıldız futbolcu akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmana çıkabilecek.

Mesut’un, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni gezmesi ve ilk kez sarı-lacivertli renkleri giyerek idmana çıkması bekleniyor. Başkan Ali Koç da verdiği bilgide, “İlk test sonucu negatif geldi. Allah’ın izniyle yarın (bugün) akşam ilk antrenmanını yapması planlanıyor” dedi.