Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Ali Koç'tan Burak Yılmaz'a Mesut Özil cevabı! "Burak eminim üzülmüştür'
24.01.2021 - 00:25 |

Son dakika - Ali Koç'tan Burak Yılmaz'a Mesut Özil cevabı! "Burak eminim üzülmüştür'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak Yılmaz'ın Mesut Özil ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Koç, "Burak'ın da başarılarından gurur duyuyoruz. Eminim kendi de yatarken üzülmüştür" dedi.

Son dakika - Ali Koç'tan Burak Yılmaz'a Mesut Özil cevabı! "Burak eminim üzülmüştür'
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak Yılmaz'ın Mesut Özil ile ilgili sözlerine cevap verdi.

Beyaz TV'ye "Burak özelinde konuşmayalım" diyen Koç, "Burak'ın da başarılarından gurur duyuyoruz. Eminim kendi de yatarken üzülmüştür. Genel bir yıpratma çalışması var. Sağlık olsun. Bunlar Mesut'u daha fazla kamçılayacaktır, motive edecektir" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil rüyası gerçekleşmek üzere diyen Koç, "İmzalar atılmadan hiçbir şey bitmemiştir" dedi.

Burak Yılmaz dün canlı yayında "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş futbolcularla ilgili soru varsa onları yanıtlarsam daha doğru olur" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika - Ali Koçtan Burak Yılmaza Mesut Özil cevabı Burak eminim üzülmüştür

    Başakşehir, Junior Fernandes transferini açıkladı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Teniste Club Megasaray Open I, Antalya'da başlıyor
      Teniste Club Megasaray Open I, Antalya'da başlıyor
    2. Koç'tan Burak Yılmaz'a Mesut Özil cevabı!
      Koç'tan Burak Yılmaz'a Mesut Özil cevabı!
    3. Andre Goransson-David Pel ikilisi şampiyon oldu
      Andre Goransson-David Pel ikilisi şampiyon oldu
    4. Ersin Aka: "Takım ivme kazandı"
      Ersin Aka: "Takım ivme kazandı"
    5. Lider Milan yenildi, takipçisi Inter fırsat tepti
      Lider Milan yenildi, takipçisi Inter fırsat tepti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Anadolu Efes - OGM Ormanspor: 95-75

    Anadolu Efes - OGM Ormanspor: 95-75

    Buraspor'dan Adana Demirspor zaferi! Ali Akman damgası

    Buraspor'dan Adana Demirspor zaferi! Ali Akman damgası

    Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil'e büyük övgü! 'Cevabı sahada verecek'

    Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil'e büyük övgü! 'Cevabı sahada verecek'

    Son dakika - Okan Buruk: "İrfan Can için yönetimimiz karar verecek"

    Son dakika - Okan Buruk: "İrfan Can için yönetimimiz karar verecek"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet