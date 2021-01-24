Son dakika - Ali Koç'tan Burak Yılmaz'a Mesut Özil cevabı! "Burak eminim üzülmüştür'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak Yılmaz'ın Mesut Özil ile ilgili sözlerine cevap verdi.

Beyaz TV'ye "Burak özelinde konuşmayalım" diyen Koç, "Burak'ın da başarılarından gurur duyuyoruz. Eminim kendi de yatarken üzülmüştür. Genel bir yıpratma çalışması var. Sağlık olsun. Bunlar Mesut'u daha fazla kamçılayacaktır, motive edecektir" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil rüyası gerçekleşmek üzere diyen Koç, "İmzalar atılmadan hiçbir şey bitmemiştir" dedi.

Burak Yılmaz dün canlı yayında "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş futbolcularla ilgili soru varsa onları yanıtlarsam daha doğru olur" ifadelerini kullanmıştı.