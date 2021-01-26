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26.01.2021 - 07:00 |

Fenerbahçe'de muhteşem 3’lü iş başında!

Fenerbahçe'de son haftaların formda isimleri Samatta, Thiam ve Pelkas, Kayserispor maçında da sahneye çıktı

Fenerbahçe'de muhteşem 3’lü iş başında!
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Gollerde başrolde
Son haftaların parlayan yıldızları Samatta, Thiam ve Pelkas, Kayserispor maçında da sahneye çıktı. İlk golde Samatta hazırladı, Pelkas asist yaptı, Thiam ağları havalandırdı. 2. golde de Pelkas başlattı, Thiam çevirdi, Samatta bitirdi. Pelkas son 6 haftada 2 gol 4 asistle oynarken toplamda skor katkısını 4 gol 5 asiste çıkardı. Samatta ve Thiam da ligdeki gol sayısını 4’e yükseltti.

12 puanlık etki
Fenerbahçe’nin çıkışa geçtiği son 7 lig maçında Samatta, Pelkas ve Thiam’ın etkisi gözlerden kaçmadı. Thiam son 7 maçta 2 asist yaptı, 4 gol attı. Samatta da son 3 lig maçında 2 kez ağları havalandırırken, kupadaki Kasımpaşa maçıyla gol sayısını 3’e çıkardı. Pelkas, Thiam ve Samatta’nın gol ile asist yaptığı 4 maçın tamamını Fenerbahçe kazanmasını bildi, hanesine tam 12 puan ekledi.

Szalai’ye tam not
Kayserispor karşısında performansıyla beğeni toplayan Attila Szalai, “Burada bir aile ortamı var. Bu büyük takımın ve galibiyetin parçası olmak çok güzel bir his. Her futbolcu böyle güzel bir ilk maç oynamayı hayal eder. Gerçekten çok mutluyum. Takım olarak da çok güzel bir performans ortaya koyduk. Bu harika statta güzel bir sonuç elde ettik” dedi. Macar stoper, mücadele boyunca 5 kez pas arası yaparken, 4 defa hava topu kazandı. Yüzde 89’luk pas isabeti de tutturan Szalai, 3 top kesme ve 3 ikili mücadele kazanma ile oynadı. İkinci golün başlangıç pasını da Szalai yaptı.

Fenerbahçede muhteşem 3’lü iş başında

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