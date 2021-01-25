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• 25 Ocak 2021 - 21:14 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Kayserispor maçına yeni transfer Attila Szalai damga vurdu!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde ağırladı. Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai maça damga vurdu.

• 25 Ocak 2021 - 21:14 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan Marcel Tisserand'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de görevlendirmedi. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü. 

2Doğan Alemdardan kritik kurtarışlar

Doğan Alemdar'dan kritik kurtarışlar

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, 12 dakikada 3 kurtarış yaptı. Genç kaleci Pelkas, Valencia ve Samatta'ya geçti vermedi

3Pelkas alev aldı

Pelkas alev aldı

Fenerbahçe golü 19. dakikada Thiam ile buldu. Yunan yıldız Pelkas, Mame Thiam'a yaptığı asistle beraber Süper Lig'de 5. asistini yaptı. Thiam ise 4. golünü kaydetti

4Szalai ilk 11de

Szalai ilk 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4,5 yıllığına transfer edilen Macar stoper, ilk resmi maçını Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynadı.

5Szalai alkış aldı

Szalai alkış aldı

Yeni transfer  Attila Szalai oynadığı futbol ile büyük alkış aldı. Fenerbahçeli taraftarlar yeni transfere tam not verdi

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Golün belli bir yüzdesi Atilla Szalai'ye yazar. Duvar gibi adam. Topu havada ehlileştirip jokeye teslim etti resmen.

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Atilla szalai ! Sol ayak stoper cennetten çiçek ama bu kadarını bekliyormuyduk ? Hayır ! Oyun kurması, Sakinliği , ayağını iyi kullanmadı gerçekten çok iyi ! Thiam-Pelkas iş birliği harika .. ama Atilla nın ilk maçında böy bir performans

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Atilla Szalai cuk diye oturdu, nazar degmez inşallah...

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Atilla (Attila) çok iyi futbolcu. Kim bulduysa helal olsun.

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Atilla szalai bi 4 seneye kadar baba stoperimizdir.

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Allahim en çok sevindiğimiz taraf artik sıkışınca kaleciye geri pas yapan bir defansimiz yok şükürler olsun iyi ki geldin Atilla zhalai

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Atilla Szalai’yi bulana ve alana helal olsun. Nokta atışı

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Atilla Szalai kardeşim sergio pique misin sen hay MAŞALLAH

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Simon kjaer den sonra gelen ayaklarına hakim bir stoper onun adı “Atilla szalai”

15Mesut Özil, Ülker Stadında

Mesut Özil, Ülker Stadı'nda

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 32 yaşındaki oyuncu, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti. Golden sonra Mesut Özil büyük sevinç yaşadı. Yıldız ismin sevinci kameralara böyle yansıdı.

16Bu kez Samatta

Bu kez Samatta

Pelkas'ın tek pasında topla buluşan Thiam'ın arka direğe çevirdiği topta Samatta, 52. dakikada fileleri havalandırdı. Samatta, bu sezon 4. golünü attı. Tanzanyalı forvet dört golünü de Kadıköy'de attı. Golün asisti Thiam'dan geldi.

17Tolga ligde 7 maç sonra kadroda

Tolga ligde 7 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 7 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hes Kablo Kayserispor maçında Erol Bulut'tan forma bekledi.  Tolga, son olarak ligde 12 Aralık 2020 tarihinde Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada kadroda yer almış ancak forma giymemişti. 

18Fenerbahçede 5 eksik

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in yanı sıra Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı.

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