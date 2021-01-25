• 25 Ocak 2021 - 21:14 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe - Kayserispor maçına yeni transfer Attila Szalai damga vurdu!
Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde ağırladı. Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai maça damga vurdu.
• 25 Ocak 2021 - 21:14 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan Marcel Tisserand'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de görevlendirmedi. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.
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