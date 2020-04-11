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11.04.2020 - 09:18 | | SABAH

Fenerbahçe'de Obradovic sonrası plan hazır!

Corona virüsü salgını sonra özel uçakla Türkiye'den ayrılan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic için ayrılık iddiaları devam ediyor. Fenerbahçe Beko ise ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklarını yaptı.

Fenerbahçe'de Obradovic sonrası plan hazır!

Corona virüsü salgını sonrası Sırbistan'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine giden Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı haberleri devam ediyor.

Sırp basını, 60 yaşındaki koçun sarı-lacivertli takımda devam etme konusunda eskisi kadar hevesli olmadığını savundu. Fenerbahçe'nin Obra'nın gitmesi halinde yerine Barcelona'nın başında olan Svetislav Pesic'i düşündüğü de iddia edildi.

Fenerbahçede Obradovic sonrası plan hazır

 

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