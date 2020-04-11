Fenerbahçe'de Obradovic sonrası plan hazır!

Corona virüsü salgını sonrası Sırbistan'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine giden Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı haberleri devam ediyor.

Sırp basını, 60 yaşındaki koçun sarı-lacivertli takımda devam etme konusunda eskisi kadar hevesli olmadığını savundu. Fenerbahçe'nin Obra'nın gitmesi halinde yerine Barcelona'nın başında olan Svetislav Pesic'i düşündüğü de iddia edildi.