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07.07.2020 - 22:22 | | AA

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'de ilk kez oynadı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, 86'da oyuna girdi ve Süper Lig'de ilk kez sahne aldı.

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'de ilk kez oynadı
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Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'deki ilk maçını oynadı.

Ömer Faruk, karşılaşmanın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu ilk profesyonel maçına Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında çıkmıştı.

Fenerbahçede Ömer Faruk Beyaz Süper Ligde ilk kez oynadı

Deplasman fobisi

Fenerbahçe'de deplasman fobisi bu maçta da sürdü.

Ankara'da 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 18 Ocak'ta Gaziantep FK karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 dış saha maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği'nde Baiano sakatlandı

 

Gençlerbirliği'nde ilk yarıda sakatlanan Fabricio Baiano, maça devam edemedi. Adale sakatlığı yaşayan Brezilyalı ön libero, 27. dakikada yerini Yasin Pehlivan'a bıraktı.

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