Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'de ilk kez oynadı
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, 86'da oyuna girdi ve Süper Lig'de ilk kez sahne aldı.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'deki ilk maçını oynadı.
Ömer Faruk, karşılaşmanın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu ilk profesyonel maçına Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında çıkmıştı.
Deplasman fobisi
Fenerbahçe'de deplasman fobisi bu maçta da sürdü.
Ankara'da 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 18 Ocak'ta Gaziantep FK karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 dış saha maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.
Gençlerbirliği'nde Baiano sakatlandı
Gençlerbirliği'nde ilk yarıda sakatlanan Fabricio Baiano, maça devam edemedi. Adale sakatlığı yaşayan Brezilyalı ön libero, 27. dakikada yerini Yasin Pehlivan'a bıraktı.