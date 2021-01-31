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31.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de röportaj için farklı çözüm!

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile sorunlar yaşayan ve röportajları yayınlanmayan Fenerbahçe’de farklı bir çözüm bulundu.

Son dakika - Fenerbahçe'de röportaj için farklı çözüm!
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Yayıncı kuruluş beIN Sports ile sorunlar yaşayan ve röportajları yayınlanmayan Fenerbahçe’de farklı bir çözüm bulundu. Sarı-lacivertli futbolcuların röportajları FB TV üzerinden yayınlandı. Fenerbahçeli futbolcular ‘Be Fair’ tişörtlerini dün de giydiği için beIN Sports’ta yayın olmadı. Erol Bulut’un röportajı yayınlansa da tepki vardı, “Yayıncı kuruluş ile ilgili tavrımız değişmedi, devam edecek. Maçtan önce stüdyoda tepki olmuş. Ama bu devam edecek, bu tutum devam ederse, iyi şeyler olmayacak” dedi.

Son dakika - Fenerbahçede röportaj için farklı çözüm

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