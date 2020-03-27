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27.03.2020 - 10:43 | | Fanatik

Fenerbahçe'de salgını sakatlık önledi!

Sarı-Lacivertliler’de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe’de virüsün yayılmasını önledi.

Fenerbahçe'de salgını sakatlık önledi!

Salgının ülkemizde görülmeye başlamasının ardından spor dünyasında ilk şok yaşayan kulüp Fenerbahçe olmuştu. Sarı-Lacivertliler’in erkek basketbol takımında 2’si oyuncu, 4’ü idari ve teknik kadrodan olmak üzere toplam 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmış, bu isimler karantinaya alınmıştı. Kanarya ikinci kâbusu ise futbol takımında yaşamıştı.

Yakın temas olmadı

Çarşamba günü koronavirüs tespit edilen bir oyuncu ile sağlık ekibinden bir kişinin hastanede gözlem altına alındığını kulüp açıkladı. Testi pozitif çıkan futbolcunun sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan bir isim olduğu iddia ediliyor. Fizyoterapist ile çalışan oyuncunun kadrodaki diğer isimlerle aynı ortamda bulunmaması ve saha içinde yakın temasa girmemesi Sarı- Lacivertliler’i büyük bir tehlikeden korumuş oldu. Bu sayede Fenerbahçe takımındaki virüslü oyuncu sayısı daha fazla çıkmadı.

Fenerbahçede salgını sakatlık önledi

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