Fenerbahçe'de Selçuk Şahin yuvaya dönüyor!

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Fenerbahçe’de öze dönüş projesi devam ediyor. Başkan Ali Koç ile yönetim, Phillip Cocu ve Damien Comolli tercihiyle gelen başarısızlıklar sonrası adım adım kulübü tanıyan isimlere yöneldi.

İlk olarak idari menajerlik görevine 100. yıl şampiyonluğu başta olmak üzere önemli başarılarda yer alan Volkan Ballı getirildi. Ardından Ersun Yanal göreve başladı.

2013-14 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli teknik adam taraftarın da çok istediği bir isimdi.

Devamında Volkan Demirel futbolu bırakarak yardımcı antrenör oldu.

Mehmet Aurelio da geçen sezon teknik ekibe katıldı.





Bu yapılanmada en önemli parça Emre Belözoğlu oldu. Henüz resmi olarak açıklanmasa da sportif direktör ya da futbol direktörü olacak. Belözoğlu, aylardır yoğun mesai içinde.

Sezon başında göreve Erol Bulut geldi.

Sarı-lacivertli forma altında 4 sezon oynaması ve efsane 95-96 kadrosunda yer alması Bulut’un göreve gelmesinde etkiliydi.

Yardımcılığını da daha önce Fenerbahçe’de oynamış Mehmet Yozgatlı yapıyor.

Teknik ve idari anlamda 2020-21 sezonunda görev alan isimler kulüp tarihinde yer etmiş, başarılı ve Fenerbahçe’yi tanıyan isimlerden oluştu.

Son olarak futbol hayatını noktalayan Selçuk Şahin de idari ekibe katılacak.

Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak Selçuk Şahin 2003-2015 arası Fenerbahçe forması giydi.

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