FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ± devam ediyor. SarÄ±-lacivertliler titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken, sÃ¼rpriz bir isim gÃ¼ndeme geldi.

42 yaÅŸÄ±ndaki Ivan Leko, FenerbahÃ§e'nin teknik direktÃ¶rler listesine girdi. BelÃ§ika ve HÄ±rvatistan basÄ±nÄ±nda da yer bulan haberde; ÅŸu anda boÅŸta olan HÄ±rvat teknik adam iÃ§in FenerbahÃ§e'nin takip baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Daha Ã¶nce Nenad Bjelica ve Manuel Pellegrini'yi listeye alan sarÄ±-lacivertliler ÅŸimdi rotayÄ± 42 yaÅŸÄ±ndaki Ivan Leko'ya kÄ±rdÄ±.

AralÄ±k 2019'da BirleÅŸik Arap Emirlikleri takÄ±mÄ± Al Ain'den karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸerek ayrÄ±lan Ivan Leko, 5 aydÄ±r boÅŸta. Leko'nun teknik adam olarak en Ã¶nemli baÅŸarÄ±sÄ± 2017-18 sezonunda BelÃ§ika'da Club Brugge ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonluk oldu.Â

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