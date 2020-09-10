Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten veda mesajı!

İtalyan ekibi Lazio ile anlaşarak Fenerbahçe'den ayrılan Kosovalı golcü Vedat Muriç sosyal medya hesabı üzerinden bir veda paylaşımında bulundu.

Sarı-lacivertliler İtalya Serie A ekibiyle görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

"Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda tanışma şansına sahip olduğum Sayın Mustafa Erdoğan abim ve Rizespor'da oynarken daima kulüp çatısı altında birlikte olduğum kıymetli büyüğüm eski Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkınbak ve Türk futbolunun efsanesi Rıdvan Dilmen hocam'a veda ziyaretinde bulundum. Daha önce Kosova'da ailem ile ilgili önemli bir sağlık sorununda daima yanımızda varlığını hissettiren beni ve ailemi yalnız bırakmayarak seferber olan kıymetli Büyüğüm Mustafa Erdoğan abime bir kez daha buradan teşekkür ediyorum."









