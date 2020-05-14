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14.05.2020 - 11:58 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
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Toplantı, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez "online" olarak yapılacak.

Kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun Ülker Stadı 1907 Tribünü'nden katılacağı toplantıyı, divan kurulu başkanı Vefa Küçük evinden yönetecek.

Toplantı, 14.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçede yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

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