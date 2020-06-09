Fenerbahçe'den 12 Haziran’da özel mesajlar

Sağlıkçılar hatırlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü kronavirüs sürecinde karton taraftar projesini hayata geçirmişti. Sarı-lacivertliler sağlık çalışanlarını da unutmadı. Salgın sürecinde fedakârca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden ülkemizin kıymetli Profesörü Murat Dilmener, Hemşire Dilek Akçabelen, Eczacı İsmail Durmuş ve onların nezdinde hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına da Kayserispor maçında tribünlerinde yer vererek onları bir kez daha saygıyla anacak.

‘Onları unutmadık’ mesajı

Ayrıca hayata veda etmiş, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş taraftarları için de tribünlerinde bir alan ayıracak ve ‘onları unutmadık’mesajı verecek. Sarı-lacivertliler, geçen yıl Fener Ol projesi ile hayata geçirdiği Efsane formada imzaları yer alan, Fenerbahçe tarihine ve formasına iz bırakmış futbolcularına da Stadın Maraton tribününde yer vererek onlara vefasını bir kez daha gösterecek ve ‘her zaman birlikteyiz’mesajını gönderecek.

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