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24.01.2021 - 09:52 |

Fenerbahçe'den Aaron Boupendza sürprizi!

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe, rotayı bu sezon Hatayspor'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den Aaron Boupendza sürprizi!
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Süper Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe, transferde ise hız kesmiyor. Mesut Özil, Szalai ve Osayi gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı da gündemine aldığı ifade edildi.

Kanarya, Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza için resmi teklif yaptı.

Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında. Hatayspor'un teklifi değerlendirdiği öğrenildi. Bu sezon attığı 13 golle Süper Lig'i sallayan Boupendza forvet ve kanatta görev yapabiliyor. 

Kemal Ademi ve Cisse'yi gözden çıkaran teknik direktör Erol Bulut'un 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu hücumda joker olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.

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Fenerbahçeden Aaron Boupendza sürprizi

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