10.02.2020 - 10:15 |
Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, geçirdiği talihsiz kaza sonrası dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.
Açıklama şöyle:
Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü