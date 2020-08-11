Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı!

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sponsorluk anlaşması esnasında Mert Han Yandaş'ı isim vermeden eleştirmişti. Sarı-lacivertli kulüpten cevap geldi.

Fenerium'un resmi Twitter hesabından atılan tweet'te "Mert Hakan Yandaş’ın forması yarın itibariyle tüm Fenerium’larda!" denildi. Sarı-lacivertli kulüp de bu paylaşımı alıntılayarak emoji bıraktı.

Albayrak, Mert Hana Yandaş'ın kendisine "Galatasaray forması giyince sana saat alacağım" dediğini ima etmişti.