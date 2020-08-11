11.08.2020 - 21:02 |
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı!
Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sözleri sonrası Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı geldi.
Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sponsorluk anlaşması esnasında Mert Han Yandaş'ı isim vermeden eleştirmişti. Sarı-lacivertli kulüpten cevap geldi.
Fenerium'un resmi Twitter hesabından atılan tweet'te "Mert Hakan Yandaş’ın forması yarın itibariyle tüm Fenerium’larda!" denildi. Sarı-lacivertli kulüp de bu paylaşımı alıntılayarak emoji bıraktı.
Albayrak, Mert Hana Yandaş'ın kendisine "Galatasaray forması giyince sana saat alacağım" dediğini ima etmişti.