Fenerbahçe'den 'Mesut Ol' kampanyası

Mesut Özil transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe, "Fener Ol" kampanyasının devamı olarak "Mesut Ol" kampanyasını başlattı. Ali Koç'un başkan olmasının ardından yapılan Fener Ol kampanyasında Sarı-Lacivertli iş adamları ve taraftarının büyük desteğiyle kulübe önemli gelir sağlayan Fenerbahçe, Mesut Ol kampanyası ile de yıldız futbolcunun maliyetinin bir bölümünü karşılamayı planlıyor.

Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in imza törenini salı veya çarşamba günü olarak planladıklarını belirtti. Koç, "Bugün, 'Fener Ol' kampanyasını imzalar atılana kadar 'Mesut Ol' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum." dedi.