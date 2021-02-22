Fenerbahçe'den şaşırtan istatistik! Süper Lig'de...

Bu sezon sahasında beşinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe, toplam 6 kez yenildi. Sarı-lacivertli takım Süper Lig tarihinde bir sezondaki en yüksek yenilgi sayısını tekrarladı. Sarı-lacivertli takım 1968/69, 1987/88 ve 1992/93 sezonlarında evinde beşer mağlubiyet almıştı.

4 FORVET 1 BOUPENDZA KADAR GOL ATABİLDİ

Fenerbahçe'de forvetler bu sezon beklentilerin altında kalırken Süper Lig'de 25 maçın ardından santrafor olarak oynayabilen 4 futbolcu, Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza kadar gol atabildi.

Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sinde rakip fileleri havalandıramayan sarı lacivertli takımda forvet oyuncularının olumsuz performansı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de santrafor pozisyonunda oynayabilen Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Enner Valencia şu ana kadar toplam 18 gol buldular. Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları bu sezon 6'ncı kez bir maçta gol sevinci yaşayamadılar.