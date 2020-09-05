Fenerbahçe'den sürpriz proje! Süper Lig kulüplerinin forması satılacak...

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Herkese kapılarını açtı

Fenerbahçe Yönetimi, Fenerium mağazalarının kapılarını rakiplerine de açtı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan Süper Lig takımlarının ürünlerinin bundan böyle Fenerium mağazalarından satılabileceği ifade edildi. Bu üç büyük kulübün geniş bir mağaza ağı zaten bulunuyor. Ancak diğer takımların bu tip imkanı çok fazla yok. Genellikle kendi şehirlerinde satış yapabiliyorlar. 17 kulübe gönderilen ortak mektupta tüm kulüplerin aynı gemide olduğu ve birçok konuda birbirlerine destek vermeleri gerektiği vurgulandı.

Sadece Ülker Stadyumu’nda

Mali açıdan herkesin zor günlerden geçtiği bu dönemde sarı-lacivertli kulüp olarak her türlü yardıma hazır olunduğunun altı çizilirken, mağaza sayıları sınırlı Anadolu kulüplerine ürünlerini İstanbul’daki taraftarlarına da ulaştırabilmeleri için imkan sağlanacağı ifade edildi. Bu tip projelerin devam etmesi gerektiği de belirtildi. Yine İstanbul takımları; Başakşehir, Kasımpaşa ve Karagümrük de bu uygulamadan yararlanabilecek. İlk etapta Ülker Stadyumu Maraton Tribünü’ndeki mağazada satış gerçekleşecek. Gelişmelere göre başka mağazalarda hizmete sokulacak.

‘Ben değil biz diyoruz’

Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, “Fenerbahçe olarak her platformda sadece kulübümüzün değil Türk futbolunun paydaşı olan tüm kulüplerin menfaatlerini gözeten bir duruş ortaya koyuyoruz. Ben değil, biz diyoruz; sahada kora kor mücadele ancak saha dışında da bir o kadar yoğun dostluk, birlik ve beraberlik odaklı bakıyoruz tüm konulara. ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ bakışıyla tüm kulüpler için kapsayıcı düşünerek bu projeye imza atmak istedik” ifadelerini kullandı.

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut