Fenerbahçe'ye çifte müjde! Falette ve Dirar...

Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadro konusunda zorlanacaktı. Fenerbahçe'ye bugün müjdeli bir haber geldi. Bir süredir sakatları nedeniyle görev yapamayan Nabil Dirar ve Simon Falette bugün takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor maçında sakatlanan stoper oyuncusu Simon Falette bugün takımla çalışmalara başladı. Sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar ise en son 29.02.2020 tarihinde Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçta görev yapabilmişti.