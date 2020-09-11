Fenerbahçe'ye Rizespor maçına 24 saat kala lisans müjdesi!

Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Sosa, Thiam, İsmail Yüksek ve Barış Sungur’un lisanslarını çıkardı. Lemos, Valencia ve Sinan’ın evraklarının farklı ülkelerden gelmesi nedeniyle gecikmeler yaşansa da forma giymelerinde bir engel kalmadı

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasına başlarken kritik bir süreci olumlu yönde noktaladı. Gerekli belgelerini tamamlayıp Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu’na sunan sarı-lacivertliler, lisans konusunda önemli adımlar attı.

Şimdiye kadar 11 futbolcu transfer eden Fenerbahçe’de bu isimler arasında ilk etapta 6 oyuncunun lisansı çıktı.



Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa, Mame Thiam, İsmail Yüksek ve Barış Sungur’un lisansı çıkarıldı. Takımla beraber Rize’ye giden Lemos, Enner Valencia ve Sinan Gümüş gibi isimler de bazı gecikmeler oldu. Bu 3 oyuncunun lisans için evrakları farklı ülkelerin federasyonlarından geldiği için bazı eksikler yaşandı. Ancak oyuncuların Çaykur Rizespor karşısında oynamasının önünde bir engel olmadığı, maç saatine kadar eksiklerin giderileceği kaydedildi. Sakatlıkları nedeniyle İstanbul’da kalan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak’ın henüz lisansı çıkmadı. Bu oyuncuların birkaç gün içinde lisanslarının çıkarılacağı aktarıldı. Bu futbolcuların yanı sıra dün gün içinde kadroda gözükmeyen, geçen sene takımda olan Ozan Tufan, Dirar ve Tolga Ciğerci gibi isimlerin de lisansları yetişti.







İlk 11 hamlesi

Kiradan dönen Zanka ile Michael Frey’in de lisansları hazırlandı ve Çaykur Rizespor karşısında forma giyebilecek. Bu lisans hamlelerinden sonra Fenerbahçe’de ilk 11 konusunda derin bir nefes alındı.

Özellikle hazırlık maçlarında Erol Bulut’un direkt olarak oynattığı Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mame Thiam’ın bu akşam Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de olmaları bekleniyor. Jose Sosa, Sinan Gümüş, Valencia ve Lemos gibi isimlerin de yedek kulübesinde oturup, karşılaşmanın gidişatına göre süre alması planlanıyor.