10.05.2020 - 14:06 |
Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eleyerek yarı finale yükseldi
Türkiye eFutbol Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Türkiye eFutbol Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçtan sonra her iki futbolcu da açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar;
Ferdi Kadıoğlu: "Kazandığım için mutluyum. İki taraf da iyi oynadı. Pas yapmayı seviyorum. Şanslar yarattım, daha fazla da atabilirdim."
Emre Akbaba: "Çok pozisyona girdim ama normalde attığım golleri belki derbi heyecanından atamadım. Ferdi kardeşimi tebrik ediyorum"
Göztepe Gaming 3-1 Galatasaray E-spor Maç Özeti