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HaberlerE-Spor Haberleri Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eleyerek yarı finale yükseldi
10.05.2020 - 14:06 |

Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eleyerek yarı finale yükseldi

Türkiye eFutbol Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eleyerek yarı finale yükseldi
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Türkiye eFutbol Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçtan sonra her iki futbolcu da açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

Ferdi Kadıoğlu: "Kazandığım için mutluyum. İki taraf da iyi oynadı. Pas yapmayı seviyorum. Şanslar yarattım, daha fazla da atabilirdim."

Emre Akbaba: "Çok pozisyona girdim ama normalde attığım golleri belki derbi heyecanından atamadım. Ferdi kardeşimi tebrik ediyorum"

Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbabayı eleyerek yarı finale yükseldi

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