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HaberlerGalatasaray Haberleri Fernando Muslera: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir
13.03.2020 - 15:36 | | İHA

Fernando Muslera: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" dedi.

Fernando Muslera: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.

Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.

Fernando Muslera: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

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