Fernando Muslera'dan itiraf: Çok daha kötüsünü bekliyordum

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Kalede uçuşmasının mümkün olmadığını bu yüzden reflexlerini geliştirecek farklı çalışmalar yaptığını belirten Muslera “Bunlar en son kullanılan metotlar. Kaleci antrenörüm bu konuda iyi eğitimli. Hareketlenmeyi, vücut koordinasyonunu, beynin reaksiyonlarını çalıştırmayı hedefliyor. Mümkün olduğunca çabuk ark ederek reaksiyon vermeniz konusunda eğitiyor. Karar verme ve reaksiyon hızı, beyni çalıştırarak geliştiriliyor çünkü” dedi.

‘Teknoloji asıl kaleciler için önemli’

Muslera “Günümüzde teknoloji artık futbolun içine epey girmiş durumda ve çok önemli bir unsuru haline geldi. Özellikle refleks ve reaksiyonun çok önemli olduğu kaleciler için teknoloji vazgeçilmez bir şey. Ayrıca antrenman yöntemleri de bu şekilde çeşitleniyor ve eğlenceli olmasının yanında, idmanlar rutinin de dışına çıkmış oluyor. Karar verme sürecine olan etkisi bağlamında teknolojinin kullanımı kalecilere, diğer oyunculardan daha çok yardımcı oluyor” diye konuştu.

‘Bugün olsa o penaltıyı kurtaramazdım’

Futbolda penaltı atışları için getirilen yeni kuralın kendisi için bir dezavantaj oluşturduğunu itiraf eden Uruguaylı file bekçisi “Hakemler vuruş anında kalecinin bir ayağının çizgide olup olmadığına bakıyorlar. Bu benim ilk harekete geçiş gücümü kısıtladı. Çünkü ben ileri hamle yapıp sonrasında sağ ve sol adımımı takiben atlıyordum. Bu yeni kuralla, 2011 Copa America’daki Tevez’in penaltısını kurtaramazdım çünkü kurtarış iptal olurdu. Ama ne yapacaksınız, gol futbolun en güzel şeyi ve yeni kurallara adapte olmak zorundayız” dedi.

Galatasaray’dan sonra Wanderers

Galatasaray sonrasındaki olası kariyerinden de bahseden Muslera, Türkiye’de mutlu olduğunu ancak profesyonel kariyerini Wanderers’ta tamamlamak üzere Uruguay’a dönmeyi umduğunu belirtti “Zaman gösterecek. Futbolu her şeyin başladığı yerde bırakmayı istiyorum. 12 yaşında orada başladım, uzun yıllarımı o ailenin içinde geçirdim. Kendimi özdeşleştirdiğim bu kulüpte bırakmayı isterim” dedi.

‘Eve ağlayarak döndüm, ateşim çıktı’

Galatasaray’a Lazio’dan transfer olan futbolcu, kalecilik konusundaki gelişiminde uğradığı bu durağın büyük etkisi bulunduğunu belirterek “Yolumun İtalya’dan geçmiş olmasından dolayı çok şanslıyım. Orada sadece taktik açıdan bir şeyler öğrenmiyorsunuz, kaleciler için çok özel ve önemli bir yer. İtalya tam bir kaleci okulu. Bir kaleci olarak tekniğimi orada kazandım.

Lazio’dayken bazen eve ağlayarak döner, ateşim çıkardı. Kaleci antrenörümün beni beğenmediğini düşünürdüm. Tekniğin dışında bir kaleci olarak mental olarak güçlenme egzersizleri yapmam gerektiğini de orada öğrendim. Çünkü topu kurtaracaksanız, kale direklerinin arasında teknikten fazlasına ihtiyacınız oluyor” şeklinde konuştu.