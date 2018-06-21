Fernando Santos Ronaldo sorusuna sinirlendi

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, basın toplantısında takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile ilgili yöneltilen bir soruya tepki gösterdi.

Muhabirlerin sürekli Ronaldo'yu sormasından şikayet eden Santos, "Portekiz Avrupa Şampiyonu oldu, tabii ki Ronaldo da vardı ancak bir oyuncunun hiçbir zaman tek başına kazandığını göremezsiniz" dedi.

"Amacımız kişisel rekorları kırmak değil"

Santos ayrıca, bir gazeteciden gelen "Ronaldo, Just Fontaine'in bir turnuvadaki gol atma rekorunu kırabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Burada bireysel oynamıyoruz çünkü bu bir Dünya Kupası. Burada amacımız kişisel rekorları kırmak değil.