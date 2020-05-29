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29.05.2020 - 12:12 | |   İSTANBUL (AA) -

Fetih coşkusu İstanbul Boğazı'nda başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından gerçekleştirilen "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi" etkinliğine katıldı.

Fetih coşkusu İstanbul Boğazı'nda başladı
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İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığından başlanarak gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcuların da bulunduğu Türk bayraklı tekneler Huber Köşkü'nün önünden geçerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

Toplamda 30 yelkenli tekne ve 30 milli sporcunun bulunduğu selamlada, Erdoğan'ın yanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Kasapoğlu, selamlama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Eymen'i kucağına aldı. Erdoğan'ın torunu da teknelere asker selamı verdi.

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