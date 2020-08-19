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19.08.2020 - 20:01 | | AA

FIFA Dünya KupasÄ± Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi

2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Afrika Elemeleri, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle gelecek yÄ±la ertelendi.Â

FIFA Dünya KupasÄ± Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi
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2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Afrika Elemeleri, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle gelecek yÄ±la ertelendi.Â 

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ekim ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸmalar, pandemi sebebiyle 2021'e alÄ±ndÄ±.Â 

40 takÄ±mÄ±n mÃ¼cadele edeceÄŸi eleme gruplarÄ±ndaki maÃ§lar, 31 MayÄ±s'ta baÅŸlayÄ±p 12 Ekim'de sona erecek. Play-off'lar da 8-16 KasÄ±m 2021 tarihlerinde oynanacak.Â 

YarÄ±da kalan 2021 Afrika Uluslar KupasÄ± Elemeleri ise 9 KasÄ±m baÅŸlayacak ve 30 Mart 2021'de tamamlanacak.

FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Afrika Elemeleri 2021e ertelendi

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