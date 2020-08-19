19.08.2020 - 20:01 | | AA
FIFA Dünya KupasÄ± Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi
2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Afrika Elemeleri, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle gelecek yÄ±la ertelendi.Â
2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Afrika Elemeleri, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle gelecek yÄ±la ertelendi.Â
Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ekim ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸmalar, pandemi sebebiyle 2021'e alÄ±ndÄ±.Â
40 takÄ±mÄ±n mÃ¼cadele edeceÄŸi eleme gruplarÄ±ndaki maÃ§lar, 31 MayÄ±s'ta baÅŸlayÄ±p 12 Ekim'de sona erecek. Play-off'lar da 8-16 KasÄ±m 2021 tarihlerinde oynanacak.Â
YarÄ±da kalan 2021 Afrika Uluslar KupasÄ± Elemeleri ise 9 KasÄ±m baÅŸlayacak ve 30 Mart 2021'de tamamlanacak.