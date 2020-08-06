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06.08.2020 - 07:00 |

FIFA’dan Başakşehir paylaşımı

FIFA, sosyal medya hesaplarından Kopenhag-Başakşehir maçını paylaşarak, “Avrupa futbolu geri döndü” dedi. Paylaşımda Kopenhag’ın 2 gol atan 21 yaşındaki yıldızı Jonas Wind öne çıkarıldı.

FIFA’dan Başakşehir paylaşımı
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FIFA’dan paylaşım

Avrupa Ligi’nin geri dönüşü FIFA’nın da ilgisini çekti. FIFA’nın sosyal medya hesaplarından Kopenhag-Başakşehir maçı paylaşımıyla, “Avrupa futbolu geri döndü” dedi.
Kopenhag’ın 2 gol atan 21 yaşındaki yıldızı Jonas Wind öne çıkarıldı, “21 yaşındaki yıldız Türkiye’nin yeni şampiyonuna rüzgarlı bir akşam yaşattı. Jonas Wind’in pırıltısı Kopenhag’ı tarihinde ilk kez çeyrek finale taşıdı” ifadeleri kullanıldı.

Anlamlı ‘teşekkür’
Avrupa kupalarındaki maçlarda anlamlı mesajlar yayınlandı. UEFA’nın organizasyonunda tüm futbolcuların formasında sağlık çalışanlarına yönelik ‘Thank you’ yani ‘Teşekkürler’ mesajı yer aldı.
Takımların kendi dillerinde mesajlar yazıldı. Ayrıca takım kaptanları pazubantlarında ırkçılık karşıtı ‘No to racism’ yani ‘Irkçılığa hayır’ ibaresi kullanıldı.
Maç öncesinde de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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