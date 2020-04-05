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05.04.2020 - 16:07 |

Fiorentina'da 3 futbolcu corona virüsten kurtuldu!

Fiorentina; Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'e yapılan son corona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Fiorentina'da 3 futbolcu corona virüsten kurtuldu!

Fiorentina; Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'e yapılan son corona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Fiorentina'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fiorentina kulübü olarak Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'e yapılan son corona virüs (COVID-19) testlerinin negatif çıkmasından ötürü mutluluk duyuyoruz. Tıbbi bakıma ihtiyaç duyan herkese bakmaya devam eden doktorlara, hemşirelere ve hastanelere teşekkür etmek istiyoruz. Fiorentina olarak şimdiye kadar 760.000 Euroyu corona virüsle mücadele eden kampanyalara bağışlamıştır."

Fiorentinada 3 futbolcu corona virüsten kurtuldu

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