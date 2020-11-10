Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli oldu!
10.11.2020 - 00:25 |

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli oldu!

Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, Fiorentina ile yeniden anlaştı.

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli oldu!
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, deneyimli teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaştı. 

Fiorentina kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine Giuseppe Iachini’nin yerine Cesare Prandelli getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görevine son verilen Iachini'nin özellikle geçen sezon takımı kalkındırdığı ancak bu sezon şu ana kadar elde edilen sonuçların incelenmesinin ardından yönetimin kendisini görevden almayı uygun bulduğu ve kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü şükran duyulduğu ifade edildi. 

10 yıl sonra Fiorentina'ya geri dönen 63 yaşındaki Prandelli için bugün bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi. 

Cesare Prandelli'nin 2005-2010 arasında başında bulunduğu Fiorentina, 2007-2008 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final oynama, 2009-2010 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı göstermişti. 

Prandelli, Fiorentina'dan 2010 yılında ayrılarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçmiş ve 2012'de "Gök mavililer" olarak anılan İtalyanlara Avrupa Şampiyonası'nda final oynatmıştı. 2014 Dünya Kupası'nda İtalya gruptan çıkamayarak elenince milli takımdan ayrılan Prandelli, 2014-2015 sezonu başında Galatasaray’ın başına geçmiş ancak bu deneyimi de 16 maçın ardından sona ermişti. 

Fiorentina, sezona teknik direktör Giuseppe Iachini ile başlamış ve şu ana kadar ligde oynanan 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 8 puan toplamış, puan tablosunda 12. sırada yer almıştı.

Fiorentinanın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli oldu

 

    Harry Kane, 200. golünü attı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fiorentina'da Cesare Prandelli dönemi!
      Fiorentina'da Cesare Prandelli dönemi!
    2. Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası!
      Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası!
    3. Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı
      Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı
    4. Bursaspor farklı kaybetti!
      Bursaspor farklı kaybetti!
    5. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı
      Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yalovaspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Yalovaspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir mesaisi!

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir mesaisi!

    Son dakika - A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi!

    Son dakika - A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den büyük başarı!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den büyük başarı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet