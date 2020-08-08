FITCH: "UEFA’nın kuralları uygulama yeterliliği şüphelidir”

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men edilmesi kararına olan yaklaşımının bir benzeri, dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından biri tarafından da ortaya konuldu. Bordo-mavililer finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası almış, UEFA’nın kararı CAS tarafından da onaylanmıştı.



Karara Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tepki gösterirken, bunun adil bir değerlendirme olmadığını dile getirmişti. Ağaoğlu kararı, “UEFA üst kurulunun yanlış değerlendirmesinden kaynaklandı. UEFA’da ve CAS’ta terazi ayarının bozulduğunu gösteriyor” şeklinde yorumlamıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FITCH, İtalya’nın Inter kulübü ile ilgili oluşturduğu raporda, UEFA’nın finansal fair play uygulamasına yönelik değerlendirmede de bulundu. Fitch raporunda bu mali kriterlerle ilgili şüpheler ortaya konarak, “UEFA’nın finansal fair play kurallarını tam olarak uygulama yeterliliği şüphelidir” ifadeleri kullanıldı. UEFA’nın konuyla ilgili kararlarını Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge ve La Liga Başkanı Javier Tebas da eleştirdi.



Rummenigge, men cezası kaldırılan Manchester City soruşturmasını örnek göstererek, “UEFA iyi bir iş çıkarmadı. Finansal Fair Play’i artık modifiye etmeliyiz. Çünkü futbol son dönemde büyük değişiklikler gösterdi” derken, Tebas da “City’nin finansal fair play kurallarını ihlal ettiğini herkes biliyor. Ama seneye Şampiyonlar Ligi’nde olacaklar” ifadeleriyle uygulamadaki eşitsizliğe tepkisini koydu.

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