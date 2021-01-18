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18.01.2021 - 12:57 | | Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-

FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan takımlardan F.K. Partizan ile Zagleble Lubin hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı F.K. Partizan 2-1 kazandı.

FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubin'i yendi
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Devre arası çalışmaları için Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde kamp yapan Sırbistan takımı F.K. Partizan ile Polonya ekibi Zagleble Lubin takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kamp yaptıkları otelin futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda atılan gollerle F.K. Partizan takımı maçı 2-1 kazandı.

FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubini yendi

 

 

Maç Özeti: Athletic Club 3-2 FC Barcelona
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