FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

Devre arası çalışmaları için Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde kamp yapan Sırbistan takımı F.K. Partizan ile Polonya ekibi Zagleble Lubin takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kamp yaptıkları otelin futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda atılan gollerle F.K. Partizan takımı maçı 2-1 kazandı.