Fonseca sonuçtan mutlu

Fonseca, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın mükemmel geçtiğini ifade etti.

Atiker Konyaspor'un iyi bir senaryoyla savunma yaptığını belirten Fonseca, kendilerine uygulanan ağır defansı oyuncularının çok iyi aştığını dile getirdi.

Fonseca, futbolcularının güzel bir oyun oynamak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Deplasmanda bu ağır senaryoya karşılık iyi oynamak bizim açımızdan profesyonel bir gösterişti. Stattaki atmosferle de oynamakta zorlandık. Atiker Konyaspor takımı çok güçlü bir takım. Çok iyi defans yapıyor. Bize karşı kontra ataklarla gol aradılar."