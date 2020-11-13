Formula 1 ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 nasıl izlenir?

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için geri sayım sürüyor. 9 yıl aranın ardından dünyaca ünlü pilotların yarışacağı Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için hız tutkunları ve yarışseverler bu organizasyona ait tüm ayrıntıları kaçırmadan takip etmek istiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyirci alınmayacak olması nedeniyle binlerce yarışsever Formula 1 İstanbul Grand Prix ne zaman saat kaçta, sıralama turları ne zaman, antrenman turları nasıl izlenir sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

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FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayınlanacak.

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

Formula 1 için yayın akışı ise şu şekilde olacak;

FORMULA 1 YAYIN AKIŞI VE YARIŞ SAATLERİ

1. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 11.00

2. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 15.00

3. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi: 12.00

Sıralama Turları 14 Kasım Cumartesi: 15.00

Yarış 15 Kasım Pazar: 13.10