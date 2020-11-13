Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Formula 1 ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 nasıl izlenir?
13.11.2020 - 14:27 |

Formula 1 ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 nasıl izlenir?

Formula 1 ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 9 yıl aranın ardından yeniden İstanbul'a dönen tanıtım videosu büyük beğeni toplayan Formula 1 koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Motor sporları severlerin yakından takip ettiği Formula 1'i kaçırmak istemeyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Peki Formula 1 hangi kanalda ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Formula 1 ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 nasıl izlenir?
ABONE OL

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için geri sayım sürüyor. 9 yıl aranın ardından dünyaca ünlü pilotların yarışacağı Formula 1 İstanbul Grand Prix'i için hız tutkunları ve yarışseverler bu organizasyona ait tüm ayrıntıları kaçırmadan takip etmek istiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyirci alınmayacak olması nedeniyle binlerce yarışsever Formula 1 İstanbul Grand Prix ne zaman saat kaçta, sıralama turları ne zaman, antrenman turları nasıl izlenir sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

FORMULA 1 İSTANBUL TANITIM VİDEOSU

FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayınlanacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
S Sport nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri nelerdir, hangi platformda kaçıncı kanalda?

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

Formula 1 için yayın akışı ise şu şekilde olacak;

FORMULA 1 YAYIN AKIŞI VE YARIŞ SAATLERİ

1. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 11.00

2. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 15.00

3. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi: 12.00

Sıralama Turları 14 Kasım Cumartesi: 15.00

Yarış 15 Kasım Pazar: 13.10

 

 

Max Verstappen İstanbul itirafı! "Buz üstünde gibiyiz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. TBF'ye yeni sponsor
    TBF'ye yeni sponsor
  2. F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor
    F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor
  3. Aybaba: Kayserispor'u iyi bir yere getireceğiz
    Aybaba: Kayserispor'u iyi bir yere getireceğiz
  4. Lewis Baker iddialı konuştu
    Lewis Baker iddialı konuştu
  5. Adana Demirspor’a yeni sponsor!
    Adana Demirspor’a yeni sponsor!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Formula 1 ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 nasıl izlenir?

Formula 1 ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 nasıl izlenir?

Ali Fatinoğlu: Günün şartları resmi aday olarak ortaya çıkmak için çok erken

Ali Fatinoğlu: Günün şartları resmi aday olarak ortaya çıkmak için çok erken

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Son dakika - Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Son dakika - Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet