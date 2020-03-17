17.03.2020 - 10:20 | | Ä°STANBUL (AA)
Formula 1'de ikinci corona virüs vakasÄ±
Formula 1'in resmi lastik tedarikÃ§isi Pirelli, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan birinin yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Pirelli'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesinin ardÄ±ndan bir personele yapÄ±lan koronovirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
Formula 1 takÄ±mlarÄ±ndan McLaren, bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n Corona virÃ¼se yakalanmasÄ± sonrasÄ±nda Avustralya Grand Prix'sinden Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Corona virÃ¼s nedeniyle sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, 22 Mart'taki Bahreyn, 5 Nisan'daki Vietnam ve 19 Nisan'daki Ã‡in etaplarÄ± ertelenmiÅŸti.Â
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