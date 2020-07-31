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31.07.2020 - 11:17 | | AA

Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, BüyükBritanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 4. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.

52 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Yine Silverstone Pisti'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı da 9 Ağustos'ta koşulacak.

Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 2, takım arkadaşı Valtteri Bottas da bir kez podyumun zirvesine çıktı.

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Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

 

- Pilotlar klasman

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 33

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

5. Alexander Albon (Tayland): 22

6. Sergio Perez (Meksika): 22

 

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 121

2. Red Bull: 55

2. McLaren: 41

4. Racing Point: 40

5. Ferrari: 27

Formula 1de sıradaki durak Büyük Britanya

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