Fransa - Belçika: 1-0

2018 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa, finale yükselen ilk takım oldu. Fransa'nın finaldeki rakibi ise Hırvatistan ya da İngiltere olacak. Hırvatistan-İngiltere karşılaşması yarın TSİ 21:00'de başlayacak. Belçika ise üçüncülük maçı oynayacak.

15. dakikada Belçika gole yaklaştı. Kevin de Bruyne'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eden Hazard, sol çaprazdan yerden sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Belçika etkili geldi. Chadli'nin sağ kanattan yaptığı yüksek ortayı ters kanatta Eden Hazard kontrol etti. Hazard, Hernanez'den kurtulup ceza sahasına girdi. Hazard açısını düzeltip sert vurdu, altı pas içinde Varane'ın kafasına çarpan top kornere gitti.

22. dakikada Belçika bir kez daha gole yaklaştı. Chadli'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde boşta kalan topa Alderweireld dönerek vurdu. Kaleci Lloris köşeye giden topa uzandı ve kornere çeldi.

39. dakikada Fransa net bir fırsatı kullanamadı. Mbappe, Belçika ceza sahasına hareketlenen Pavard'a pasını attı. Kaleci Courtois ile karşı karşıya kalan Pavard'ın şutunda top son anda kalecinin ayağına çarpıp kornere gitti.

51. dakikada Fransa golü buldu. Sağ kanattan Griezmann'ın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Umtiti topu ağlara gönderdi: 1-0

56. dakikada Fransa ikinci gole yaklaştı. Hernandez, Pogba ve Mbappe'nin paslaşması sonucunda Giroud ceza sahası içinde topla buluştu. Giroud dönerek vuruşunu yaptı, son anda Dembele kayarak golü önledi.

90+5. dakikada gelişen Fransa atağında, Pogba, uygun pozisyondaki Tolisso'ya pasını verdi. Tolisso, ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Kaleci Courtois köşeye giden topu kornere çeldi.

Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa adını Dünya Kupası'nda finale yazdırdı. Fransa, yarın oynanacak Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasının galibiyle finalde Dünya Kupası için karşı karşıya gelecek.

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FRANSA: 1 - BELÇİKA: 0

Stat: Saint Petersburg (Rusya)

Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi (Dk. 86 Tolisso), Mbappe, Griezmann, Giroud (Dk. 85 Nzonzi)

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, Chadli (Dk. 90+1 Batshuayi), Dembele (Dk. 60 Mertens), Fellaini (Dk. 80 Carrasco), De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku

Teknik Direktör: Roberto Martinez

Gol: Dk. 51 Samuel Umtiti (Fransa)

Sarı Kartlar: Dk. 87 N'Golo Kante, Dk. 90+3 Kylian Mbappe (Fransa); Dk. 63 Eden Hazard, Dk. 71 Toby Alderweireld, Dk. 90+4 Jan Vertonghen (Belçika)

MAÇTAN NOTLAR

Fransa 3. kez Dünya Kupası finalinde

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fransa, tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı.

Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti.

Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.

Fransa, yarın Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak yarı finali kazanan takımla başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek finalde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Macron ve Philippe de izledi

Fransa ile Belçika arasında oynanan karşılaşmayı iki ülkenin devlet kademesindeki önemli isimleri de takip etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Belçika Kralı Philippe, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile tribündeki yerini aldı.

Kral Philippe, Fransa'nın Umtiti ile bulduğu golden sonra Macron'u tebrik etti.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesini 64 bini aşkın seyircinin izlediği açıklandı.

Fransa'da final sevinci

Fransa'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Belçika'yı 1-0 mağlup ederek finale yükselmesi başkent Paris'te coşkuyla kutlandı.

Fransa'nın, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası yarı final maçında Belçika'yı mağlup ederek adını finale yazdırmasının ardından Paris sokaklarına akın eden futbolseverler sevinç gösterilerinde bulundu.

Paris Belediyesinin önünde kurulan dev ekranda maçı izleyen 20 bin Fransız taraftar ülkelerinin bayrakları ve flamaları ile heyecan dolu anlar yaşadı. Tezahüratlar yapan taraftarlar karşılaşmanın sonunda galibiyeti büyük sevinçle karşıladı.

Paris'in ünlü Charles de Gaulle Meydanı'nda toplanan yüzlerce futbolsever Fransa'nın galibiyetini dans ederek ve korna çalarak kutladı.

Lyon, Strazburg, Marsilya başta olmak üzere Fransa'nın çok sayıda kentinde final sevinci yaşandı.

Samuel Umtiti'nin attığı golle sahadan galip ayrılarak adını finale yazdıran Fransa, tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı.

Fransa, yarın Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak yarı finali kazanan takımla başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

Belçika'da büyük üzüntü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kurulan dev ekranlarda Fransa-Belçika karşılaşmasını izleyen taraftarlar, Dünya Kupası'nda finale kalamamanın üzüntüsünü yaşadı.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçika, Saint Petersburg Stadı'nda karşılaştı. Belçikalılar, başkent Brüksel'de kentin çeşitli yerlerinde kurulan dev ekranlardan maçı izledi.

Fransa'nın Samuel Umtiti'nin attığı golle adını finale yazdırdığı maçın ardından Brüksel sokaklarında maçı izleyen binlerce taraftar, finale çıkamadıkları için üzüldü.

Başkentin Madou Mahallesi'nde kurulan dev ekranda maçı izleyen binlerce taraftar ülkelerinin bayrakları ve flamaları ile heyecan dolu anlar yaşadı. Tezahüratlar yapan ve meşaleler yakan taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Stockel metro durağı yakınlarında kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar da sonuca aldırmadan 90 dakika boyunca takımları lehine tezahürat yaptı.

Belçikalı taraftarlar yaşadıkları üzüntüye rağmen maçtan sonra sokaklarda korna çalarak takımlarına desteği sürdürdü.

Belçika, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi verecek.