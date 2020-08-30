Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Fransa Turu'nda 2. etabı Julian Alaphilippe kazandı
30.08.2020 - 21:39 | | AA

Fransa Turu'nda 2. etabı Julian Alaphilippe kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı.

Fransa Turu'nda 2. etabı Julian Alaphilippe kazandı
ABONE OL

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı. 

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nice kentindeki 186 kilometrelik ikinci etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 55 dakika 27 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. 

Dağlık ikinci etabı, Sunweb takımından İsviçreli Marc Hirschi ikinci, Mitchelton-Scott ekibinden Büyük Britanyalı Adam Yates üçüncü sırada bitirdi. 

Fransa Turu'nda kariyerinin 5. etap galibiyetini kazanan Alaphilippe, toplamda 8 saat 41 dakika 35 saniyelik süreye ulaştı ve genel klasmanda zirveye yerleşerek sarı mayonun sahibi oldu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlangıç tarihi 2 ay ertelenen organizasyon, yarın Nice şehriyle Sisteron yerel idaresi arasındaki 198 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek. 

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

Fransa Turunda 2. etabı Julian Alaphilippe kazandı

    94. Gazi Koşusu'nda zafer Call To Victory'nin oldu!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fransa Turu'nda 2. etabı Julian Alaphilippe kazandı
      Fransa Turu'nda 2. etabı Julian Alaphilippe kazandı
    2. Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia takımla çalıştı!
      Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia takımla çalıştı!
    3. Young Boys, İsviçre Kupası'nı 33 yıl sonra müzesine götürdü!
      Young Boys, İsviçre Kupası'nı 33 yıl sonra müzesine götürdü!
    4. Galatasaray'da taktik çalışma! 4 eksik...
      Galatasaray'da taktik çalışma! 4 eksik...
    5. MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası yapıldı
      MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası yapıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı!

    Son dakika | Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı!

    Son dakika | Bursaspor'da Erkan Kamat başkan seçildi!

    Son dakika | Bursaspor'da Erkan Kamat başkan seçildi!

    Galatasaray haberleri | Muslera: "Benden Cavani ve Luis Suarez'i istiyorlar"

    Galatasaray haberleri | Muslera: "Benden Cavani ve Luis Suarez'i istiyorlar"

    Beşiktaş transfer haberleri | Emre Kocadağ: "Kalinic ve Cisse ile görüşüyoruz"

    Beşiktaş transfer haberleri | Emre Kocadağ: "Kalinic ve Cisse ile görüşüyoruz"

    Sıradaki Haber