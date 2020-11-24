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24.11.2020 - 07:00 |

Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası!

Lille’de Yusuf Yazıcı fırtınası esmeye devam etti. Milli futbolcu, Lorient maçındaki 2 gol 1 asistlik performansıyla herkesi büyülerken Fransa’da yine manşetlerde yer verildi

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CELAL UMUT EREN

Fransa Ligue 1’de Yusuf Yazıcı fırtınası esti. Lille’in 11. haftada Lorient’i 4-0 yendiği mücadelede 2 gol 1 asistle oynayan milli futbolcumuz, Fransa’da yine manşetlerde yer aldı. Lille’de son 7 maçta 9 gol 3 asistle ciddi bir başarı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, Lorient karşısında ilk kez forvette denendi. Bilhassa son 5 maçta ilk 11’de yer alan Yusuf, 8 gol 2 asistle toplamda 10 gole direkt etki etti.Lille’in hocası Galtier, “Forvette oynayabilecek futbol aklı ve yeteneğine sahip. 2 gol 1 asistle oynadı, özel bir futbolcu” ifadelerini kullandı. Ünlü L’Equipe Gazetesi Yusuf’u hem maçın adamı seçti hem de haftanın ilk 11’ine seçti. Gazetenin yorumunda “Avrupa Ligi’nde hat-trick’lerin adamı, Lorient karşısında duble yaptı ve Luiz Araujo’nun golünde asiste imza attı. Lille’in galibiyetinin mimarı 23 yaşındaki Türk milli oyuncuydu. Bir aydır durdurulamıyor” diye belirtildi.Fransız kulübünün sosyal medya hesabında ise ‘Sihirbaz Yusuf Yazıcı. Pazar gecesinde insanlara cuma gecesinin mutluluğunu yaşattı” yorumu yapıldı, fotoğraflar paylaşıldı. 

Fransada Yusuf Yazıcı fırtınası

‘Yusuf demek Ligue 1 demek’
Fransa’da yayın yapan So Foot ve France Info, Yusuf Yazıcı’nın Lorient maçı performansına övgüler yağdırdı. Lille’in parlayan yıldızı için, “Yusuf Yazıcı bir kez daha parladı. Yusuf Yazıcı’nın Avrupa Ligi’nde arka arkaya yaptığı iki asist sonrası Lille kaptanı Jose Fonte ‘Yusuf mu? Yusuf demek Avrupa Ligi demek!’ sözlerini kullanmıştı. Pazar günü Lorient karşısındaki performansıyla, artık, Yusuf Yazıcı demek Ligue 1 demek. Kulübün tüm kulvarlardaki en golcü oyuncusu olan Yusuf, artık Lille’in vazgeçilmez bir oyuncusu olarak görünüyor” ifadeleri kullanıldı.

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Fransada Yusuf Yazıcı fırtınası

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