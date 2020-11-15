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15.11.2020 - 12:29 | | AA

Frutti Extra Bursaspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 8'e yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 8'e yükseldi.

Frutti Extra Bursaspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 8'e yükseldi
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Kulüpten yapılan açıklamada, oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline uygulanan son PCR testlerinin sonuçlarının belli olduğu kaydedildi.

Son testlerde 3 basketbolcu ve 3 teknik kadro çalışanında pozitif bulguya rastlandığı belirtilerek, "Oyuncularımız ve teknik kadro üyelerimizin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadır." ifadesi kullanıldı.

Yeşil-beyazlı kulüp, dün yaptığı açıklamada da biri basketbolcu 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

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Frutti Extra Bursasporda Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 8e yükseldi

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