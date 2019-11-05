Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, yetmedi...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Phoenix Suns'a 114-109 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezona ilk 5 maçını alarak başlayan Philadelphia 76ers, deplasmanda Phoenix Suns'a 114-109 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybetti.

Sezonun 5. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükselen Suns'ta Devin Booker 40 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle galibiyette başrolü oynarken, NBA tarihinde 6 bin sayı barajına ulaşmayı başaran en genç sekizinci oyuncu oldu. Ricky Rubio 21 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Aron Baynes 15 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle skora destek verdi.

Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya gerileyen Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırdı. Milli oyuncu, mücadelede ayrıca 5 ribaunt ve 2 asist üretti. Al Horford 32 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Tobias Harris ise 24 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bucks zorlanmadı

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ise konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 134-106 mağlup ederek sezonun 5. galibiyetine uzandı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 15 ribaunt ve 6 asist, Khris Middleton 26 sayı, Eric Bledsoe 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo 17 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Oyuna sonradan girerek yaklaşık 16 dakika sahada kalan İlyasova ise 5 sayı, 4 ribaunt, birer top çalma ve blokla maçı tamamladı.

Bu sezon ikinci kez kaybeden Timberwolves'ta Andrew Wiggins 25 sayıyla takımının en skoreri oldu. Robert Covington da 15 sayı kaydetti.

Harden'dan 44 sayı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 107-100 mağlup etti.

Sezonun 4. galibiyetini elde eden Rockets'ta Harden 44 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Eric Gordon 16 sayı, Clint Capela 10 sayı ve 13 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 5. kez kaybeden tek galibiyetli Grizzlies'ta Ja Morant 23 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Dilon Brooks 17 sayı ve 9 ribaunt, Jonas Valanciunas ise 10'ar sayı ve ribauntla oynadı.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

Sonuçlar

Washington Wizards-Detroit Pistons: 115-99

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 135-125

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 100-107

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 106-134

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 114-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 127-118

NBA'de Furkan Korkmaz'ın yıldızı parlıyor - Phoenix Suns maçında 20 sayıyla kariyer rekoru kıran Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz, NBA'de adından söz ettirmeye başladı - Takımında ilk 5'e girmeyi başaran genç basketbolcu, Portland Trail Blazers'a karşı son saniyede maç kazandıran üç sayılık basketi de kaydetti - Mehmet Okur 43, Hidayet Türkoğlu 39 sayıyla NBA'de bir maçta en fazla skor üreten milli basketbolcular oldu

Furkan'ın yıldızı parlıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, performansını yükseltmeye devam ediyor.

Bu sezon 76ers'ın önemli parçalarından biri olacağını gösteren ve takımında daha fazla sorumluluk almaya başlayan 22 yaşındaki Furkan, Phoenix Suns'a 114-109 yenildikleri maçta 20 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

Daha önce bu yıl Minnesota Timberwolves maçında 17, Portland Trail Blazers karşılaşmasında 11 sayı kaydeden Furkan Korkmaz, geçen sezon ise Brooklyn Nets ve Detroit Pistons'a karşı 18'er sayı buldu.

Maç kazandıran basket

Sezon başında NBA'den ayrılması da gündeme gelen Furkan Korkmaz, yeni sözleşme aldığı takımının güvenini boşa çıkarmama konusunda kararlı olduğunu gösterdi.

Furkan, ilk 5'e girmeye başladığı 76ers'ta maç kazandıran basket kaydetmeyi de başardı.

Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.

Trail Blazers karşısında 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 blokla mücadele eden milli basketbolcu, son olarak Suns maçında ise 20 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle başarılı bir performans ortaya koydu.

Süre ve sayı ortalaması yükseliyor

NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Furkan Korkmaz, aldığı süre ve sayı istatistiğini yükseltmeye başladı. Furkan, NBA'de geçen yıl normal sezonda 48 maça çıktı. Maç başına 14.2 dakika süre alan genç basketbolcu, 5,8 sayı, 2,2 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

Bu sezon ise Furkan'ın şu ana kadar görev yaptığı 6 karşılaşmada aldığı ortalama süre 19 dakikaya çıktı. Milli basketbolcu, bu sezonki maçlarda 8,8 sayı, 2,2 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Mehmet Okur'dan 43, Hidayet Türkoğlu'ndan 39 sayı

NBA'de görev yapan milli basketbolcular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim Mehmet Okur oldu.

Mehmet Okur, Utah Jazz'da oynadığı Ocak 2009'da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başardı.

Hidayet Türkoğlu, kariyer sayı rekoruna Orlando Magic forması giydiği dönemde ulaştı. Hidayet, Mart 2008'de Washington Wizards'a karşı 39 sayı buldu.

Ersan İlyasova, kariyer sayı rekorunu Mart 2015'te Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta elde etti. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan, bu karşılaşmada 34 sayı kaydetti.

Cedi Osman ise Ocak 2019'da Miami Heat karşısında 29 sayı atarak en skorer maçını çıkardı.