Futbol için karar vakti

UEFA, koronavirüs salgını sonrası askıya alınan futbol liglerini masaya yatıracak. Avrupa futbolunun patronu, 55 üye ülke federasyonuyla bugün video konferans eşliğinde bir toplantı yapacak.

Bu toplantının birçok gündem maddesi olacak. İlk olarak ülkelerdeki koronavirüs salgınıyla alakalı mevcut durum konuşulacak. Ardından hastalığın durumuna paralel olarak liglerin başlama zamanı, planlaması ve kulüplerin görüşleri sorulacak.

Daha sonra da liglerin olası başlangıç tarihleri ile fikstür takvimi tartışılacak. UEFA ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de ne zaman başlamasının en sağlıklı olacağını masaya yatıracak. Ayrıca UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve arkadaşları, üç farklı takvim sunacak.

Mayıs ayının ortası, haziran ayının başı ya da haziran sonu olarak 3 farklı seçenek olacak. Daha sonra federasyonlara; 2020-21 sezonunun geç başlatılması ile ilgili de görüşler sorulacak. Bu sayede 2019-2020 sezonunun rahatça tamamlanabilmesi açısından kolaylık bulunması hedeflenecek.