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08.04.2020 - 07:00 |

Futbola Alman reçetesi

Koronavirüsle mücadele eden Almanya, futbolda lig maçları için dünyaya örnek olacak bir planlama hazırladı. Mayıs ayının başında santra hedeflenirken adeta bir matematik titizliğiyle kurallar hesaplandı.

CELAL UMUT EREN

Ortak çalışma

Koronavirüs krizinin durma noktasına getirdiği futbolda, Almanya planlamasıyla fark yaratıyor. Takım antrenmanları için sahaya inilmesine kontrollü olarak izin verilen ülkede, yeni bir hamle daha yapılıyor. Bundesliga ve diğer liglerin mayıs ayının ilk döneminde başlaması planlanıyor, Avrupa’da en erken start alan lig olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, lig yönetimi, kulüpler, futbolcular birliği ve federasyon ortaklaşa hareket ediyor.

239 kişi girebilecek

Liglerin seyircisiz başlayacağı kesinleşirken, statlarda kaç kişi olacağı matematik hesabıyla ortaya kondu. Buna göre sadece 239 kişi stata girebilecek. 126’sı saha içinde 113’ü de tribün kısmında yer alacak. Polislerden top toplayıcılara kadar her birimin kaç kişi olacağı hesaplandı. Sadece 4 top toplayıcının bulunacağı statlarda polis sayısı da azaltılıyor. Yine gazeteciler de sınırlı sayıda maçları takip edecek. Stat çevrelerine belli mesafelerde kimse alınmayacak.

Önemli kurallar

Almanya’da lig maçlarının mayıs ayında başlatma planları yapılırken, büyük bir titizlikle çalışmalar hazırlanıyor. Buna göre statlarda her yer dezenfekte edilecek. Basın tribününde gazeteciler sosyal mesafeye göre oturacak. Yedek kulübelerinde futbolcular ile antrenörler bir koltuk boş bırakarak oturacak. Dışarıda kalan teknik heyet ve doktorlar ayrı bir bölmede konuşlanacak. Tuvaletler ve soyunma odalarında özel düzenlemeler olacak.

 

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