Futbola Çin seddi!
Koronavirüs sonrası futbola dönmeye hazırlanan Çin’de yabancı krizi yaşandı. Yurt dışındaki yıldızlar ve teknik direktörlerin ülkeye yeniden girişi için halen izin verilmedi. Eski Beşiktaşlı Talisca da Çin'e henüz dönmedi.
ONUR DİNÇER
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin’de, futbola devam etmek için geri sayıma geçildi. Ancak Uzakdoğu ülkesinde pandeminin ardından bu kez de ‘yabancı’ krizi patlak verdi.
Ülkede şubatta başlaması gereken yeni sezon, korona nedeniyle ertelenirken, haziranda başlatılacak lig öncesi takımlar antrenmanlara başladı. Ancak birçok ekip, yabancı oyuncularının ülkeye geri dönememesi nedeniyle çalışmalarını eksik kadrolarla sürdürüyor.
Çin kulüplerindeki bazı teknik adamlar ve yabancı futbolcular yurt dışında, ülkeye dönebilecekleri zamanı bekliyor. Pandemi nedeniyle 28 Mart’ta sınırların kapatılmasının ardından, vizesi olan ya da oturumu bulunan kişiler bile ülkeye alınmadığı ve bu yasa için tanınan istisnaya futbolcular dahil olmadığı için bu isimlerin gelişi de mümkün olmadı.
Uzakdoğu ülkesinde takımların yeni sezona eksik kadrolarla başlama ihtimali baş gösterirken, koronanın ardından bu kez de bu yüzden yeni bir ertelemenin ortaya çıkmasından endişe ediliyor.
Hocasız takımlar
Çin Süper Lig ekiplerinde yabancı teknik direktörlerin de ülkeye girememesi belirsizlik yaratıyor.
Beijing Guoan, geçtiğimiz haftadan itibaren tesislerinde antrenmanlara başladı. Teknik direktör Bruno Genesio’dan yoksun başlayan çalışmalar, Fransız çalıştırıcının ülke dışında kalması nedeniyle sıkıntıya düştü.
Benzer bir sıkıntıyı Jiangsu Suning takımı da yaşıyor. Jiangsu çalışmalarını Rumen teknik adam Cosmin Olaroui’nin yokluğunda sürdürüyor.
ÜLKEYE DÖNEMEYEN FUTBOLCULAR
Paulinho Guangzhou
Talisca Guangzhou
Augusto Beijing Guoan
Fernando Beijing Guoan
Viera Beijing Guoan
Bakambu Beijing Guoan
Kim Min-Jae Beijing Guoan
Teixeira Jiangsu Suning
Miranda Jiangsu Suning
Guedes Shandong Luneng
Cirino Chongqing Lifan
Fernandinho Chongqing Lifan
Marcinho Chongqing Lifan
Kardec Chongqing Lifan
Paulinho Hebei Fortune
Cleo Qingdao Huanghai