Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

Yarın:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)

Yarın:

14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Şubat Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)