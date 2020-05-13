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13.05.2020 - 07:00 |

G.Kore’ye en çok ilgi Türkler’den!

Futbola hafta sonunda başlayan Güney Kore’deki maçlara büyük ilgi oldu.

G.Kore’ye en çok ilgi Türkler’den!
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ONUR DİNÇER

3.4 milyon takip

Ülkede, Jeonbuk-Suwon açılış maçı K League resmi hesapları üzerinden sosyal medyada şifresiz yayınlandı. K League’den yapılan açıklamada karşılaşmayı Twitter üzerinden 3.4 milyon, Youtube üzerinden ise 234 bin futbolseverin takip ettiği duyuruldu ve bunun ülkelere göre dağılımı açıklandı.

Yüzde 18’lik oran

Güney Kore’deki açılış maçı en çok Türkiye’den izlendi. Toplam izleyicinin yüzde 18’inin Türkiye’den olduğu, ikinci sırada yüzde 15 ile Brezilya, üçüncü sıradan yüzde 9 ile İspanya’daki seyircilerin geldiği bilgisi paylaşıldı. İlk haftadaki 6 maçın, ortalama izlenme rakamının 30 bin olduğu, bu rakamın bir önceki sezona göre yüzde 18 arttığı kaydedildi.

G.Kore’ye en çok ilgi Türkler’den

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