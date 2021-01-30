Gabriel Margarit: "VAR sistemi sadece Fenerbahçe için çalıştı"

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, VAR sisteminin uygulanış şeklini eleştirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Margarit, taktik olarak ilk yarıda iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

İlk yarının sonunda şanssız bir gol yediklerini aktaran Margarit, "İkinci yarı rakibimizin üzerinde baskı kurduk. Bence attığımız gol geçerliydi ama bugün VAR sistemi sadece Fenerbahçe için çalıştı, bizim için çalışmadı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum çünkü son dakikaya kadar mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörleri Marius Sumudica'nın kırmızı kartla tribüne gönderilmesini haksız bulduğunu kaydeden Margarit, "Bu kadar ucuz, bu kadar basit kart çıkması gerçekten kabul edilebilir değil. Ne için o kartlar çıktı merak ediyoruz. Hocalar aynı zamanda hakemlerle diyalog halinde olmalıdır. Hakem otomatik sarı kartla geliyor. Ne rakip oyunculara ne de hakemlere kötü bir söz olmadı. Hepimiz insanız ve konuşmak zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.