Galatasaray - Alanyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayıp zirveye yerleşen Galatasaray, kupada çeyrek finali kayıpsız geçip adını yarı finale yazdırmak istiyor. Sofiane Feghouli iyileşme sürecinde, Marcelo Saracchi sakat, Halil Dervişoğlu ise koronavirüs karantinasında. TD Fatih Terim ufak çaplı bir rotasyon yapıp Ryan Donk, Taylan Antalyalı ve Arda Turan'ı yedekte bekletebilir. Taylan yerine Gedson Fernandes, Arda yerine Kerem Aktürkoğlu ve Donk yerine Christian Luyindama'yı ilk 11'de görebiliriz. Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı dinlendirip Harun Tekin'in yediği hatalı golleri izledi. Terim, Fernando Muslera bu kadar formdayken aynı hataya düşmeyecektir. Okan Kocauk ya da Fatih Öztürk tercihi gelmez, Uruguaylı file bekçisi eldivenleri kupa maçı diye devretmez.

Bir ara Süper Lig'in zirvesinde yer alan ancak arka arkaya kötü sonuçlar alıp irtifa kaybeden Alanyaspor, yeniden ufak çaplı bir çıkış yakaladı ama deplasman performansı hala eskisi gibi değil... İç sahada üst üste 4 maç kazanan Akdeniz ekibi, deplasmanda ise üst üste 5 maç kaybettikten sonra 2 beraberlik alıp toparlanma sinyalleri verdi. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Anastasios Bakasetas'ın Trabzonspor'a transferi sonrası 10 numara poizsyona geçen Salih Uçan yerini korur. Davidson ve Efecan Karaca'yı kanatlarda izleriz, hücum merkezinde ise Adam Bareiro ya da Khouma Babacar görev yapar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 9 maçta yenilgisi yok! (7 galibiyet - 2 beraberlik)

- Alanyaspor deplasmanda oynadığı son 7 maçı kazanamadı! (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3'ünü Alanyaspor kazandı. (1 Galatasaray galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %52'lik kesim derbi zaferi sonrası morali yükselen sarı-kırmızılı ekibe Alanyaspor karşısında da güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.