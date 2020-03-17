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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Galatasaray, Alex Telles'in Chelsea'ye transferini bekliyor!
17.03.2020 - 11:58 |

Galatasaray, Alex Telles'in Chelsea'ye transferini bekliyor!

Chelsea, Alex Telles transferi için Porto ile görüşmelere başladı. Chelsea, Porto'ya 39.5 milyon euro teklif etti. Transferin bitmesi durumunda G.Saray 3.9 milyon euro (28 milyon TL) kazanacak.

Galatasaray, Alex Telles'in Chelsea'ye transferini bekliyor!

Galatasaray'ın merakla beklediği Alex Telles transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Telles'in transferi için Porto ile görüşmelere başladı.

The Sun'da yer alan habere göre, Chelsea ilk etapta Portekiz temsilcisine 39.5 milyon euro teklif etti. Porto, Chelsea'nin bu teklifin düşünmek istediği Londra ekibine iletti. Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Chelsea'de Marcos Alonso'nun sezon sonu takımdan ayrılıp İtalya'nın yolunu tutacağı ifade edildi. Alex Telles, Chelsea'ye transfer olması durumunda Mavilerin yeni sol beki olacak. 

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Galatasaray da payını alacak

Chelsea, Alex Telles transferini 39.5 milyon euroya bitirirse, Galatasaray bu transferden tam 3.9 milyon euro (28 milyon TL) kazanmış olacak. Ayrıca Suudi Arabistan Süper Ligi takımlarından Al-Nasr'a kiralanan Maicon Roque için de gelişmeler devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, Maicon'un bonservisi için 3.5 milyon euro talep etti. Al-Nasr, sezon sonunda Maicon'u kadrosuna katmak isterse Galatasaray'ın kasasına Alex Telles'ten gelen pay ile birlikte 7.4 milyon euroyu (53.8 milyon TL) kasasına koyacak.

Galatasaray, Alex Tellesin Chelseaye transferini bekliyor

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