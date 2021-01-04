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04.01.2021 - 10:14 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Bakken Bears'a konuk olacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın deplasmanda Danimarka'nın Bakken Bears takımıyla karşılaşacak.

Galatasaray, Bakken Bears'a konuk olacak
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Aarhus Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Oynadığı 4 maçta 1 galibiyet alıp, 3 kez mağlup olan Galatasaray, 4 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor. Çıktığı maçlarda 1 galibiyet elde eden, 3 de yenilgi yaşayan Danimarka ekibi ise son sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, grupta Bakken Bears ile evinde oynadığı ilk maçı 91-81 kazanmıştı.

Normal sezonda 32 ekip, dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak takımlar, play-off'lara yükselecek.

Galatasaray, Bakken Bearsa konuk olacak

 

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